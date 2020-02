I Pinguini Tattici Nucleari hanno rinviato il tour nei palazzetti per l’emergenza Coronavirus: ecco il loro messaggio ai fan.

I Pinguini Tattici Nucleari sono stati costretti a rinviare il loro primo tour nei palazzetti a causa dell’emergenza Coronavirus. Una coincidenza molto sfortunata per la band, che era prontissima per godersi l’abbraccio dei propri fan dopo la fortunata avventura a Sanremo.

E invece, gli spettacoli sono stati sposatati a data da destinarsi. La comunicazione ufficiale verrà data solo dopo il 6 marzo, ma nel frattempo il gruppo ha voluto scrivere ai propri fan un bel messaggio sui social.

Rinviato il tour dei Pinguini Tattici Nucleari: il messaggio su Instagram

“Durante gli ultimi quattro mesi abbiamo sognato che arrivasse questo momento: il nostro primo tour nei palazzetti“, hanno scritto su Instagram i ragazzi.

“Chiunque conosca il mondo della musica sa che traguardo incredibile questo rappresenti per un musicista“, hanno proseguito, “per mesi abbiamo lavorato per fare in modo di avere uno spettacolo che fosse sorprendente. Ora con grande tristezza dobbiamo darvi la comunicazione che tutti già immaginavate: tutte le date del tour sono rimandate“.

Purtroppo la band bergamasca ha aggiunto che è costretta al momento a navigare a vista, con un’incertezza che regna sovrana, in attesa di indicazioni dalle Autorità. Una situazione che non invita certo all’ottimismo…



I Pinguini non si arrendono

Ma l’ironia non manca alla band, che anche in un momento così difficile non si lascia prendere dallo sconforto, e prosegue nel proprio messaggio così: “L’hashtag ufficiale del tour è sempre stato #machilavrebbemaidetto e quindi non ci rimane che questo: che ironia! Sappiate solo che non c’è mai stata una delusione in grado di scalfire l’animo di questa band“.

E quindi i ragazzi, che da poco hanno adottato 100 pinguini, hanno invitato ai fan di mettere da parte in questi mesi le urla,le risate e i battiti di mani, perché la festa sarà ancora più grande per le nuove date.

Di seguito il post dei Pinguini:

