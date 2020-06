A Pinerolo la donazione volontaria di plasma Covid-19 sta raccogliendo molti consensi. Anche il vescovo di Pinerolo, monsignor, ha deciso di donare il suo sangue: “Mi sembra giusto – dice – poter offrire un mio contributo per trovare una cura che possa risultare efficace per combattere questo terribile virus”. Il vescovo ha vissuto sulla sua pelle il dramma del Covid-19 che, come noto, ha rischiato di farlo morire. Un calvario durato 40 giorni: Olivero ha attraversato il “percorso” della malattia attraverso tutte le sue fasi. Dalla febbre alta, al ricovero nel reparto Covid dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo fino al reparto di rianimazione dove è stato prima intubato e, successivamente, tracheotomizzato.“So quanto sia importante per un ammalato poter avere a disposizione un plasma Covid-19 con i relativi anticorpi – prosegue monsignor Olivero – considerato che per questo virus non c’è ancora una cura definitiva. Faccio un appello a tutti coloro che si sono ammalati di Covid-19, e poi guariti, a donare, se possono, il proprio sangue. Stiamo portando avanti una dura battaglia contro il coronavirus e credo che sia importante dare maggiori informazioni sui media del valore e dell’importanza della donazione del plasma Covid-19. Vero è che sono ancora in corso degli studi sull’efficacia di questa cura ma, in questo momento, non possiamo rinunciare a delle potenziali possibilità di guarigione. Quando mi sono ammalato questa opportunità del plasma Covid-19 non c’era e credo che oggi, donare il proprio sangue sia un gesto di grande altruismo.”

Il dottor Rami Musleh lavora nel reparto del centro trasfusionale dell’ospedale “Agnelli” di Pinerolo e proprio a lui si è rivolto il vescovo per dare la sua disponibilità alla donazione. “Ricordiamo – dice Musleh – che siamo ancora in una fase di studio sull’efficacia di questo plasma iperimmune Covid-19. Quando Derio mi ha telefonato, manifestando la sua disponibilità alla donazione, non mi sono meravigliato e apprezzo tantissimo il suo gesto. È un esempio da imitare. Olivero ci ha abituati in questi anni a vederlo agire sempre in prima persona, con una attenzione particolaree per gli ultimi, gli ammalati, i sofferenti. È una persona meravigliosa. Io, di fede musulmana, ho pregato tantissimo per lui e come me in tantissimi lo hanno fatto. Anche con la nostra comunità islamica abbiamo instaurato un dialogo meraviglioso e continuiamo ad averlo”.

Il vescovo, domenica prossima, si recherà in alta montagna, a circa 2000 meri di quota, nei pressi del rifugio Selleries in Val Chisone, per celebrare la messa all’aperto. “Certo – dice – al mare respiro meglio ma non posso mancare all’appuntamento annuale per celebrare la messa con un saluto anche ai turisti. Io sarò lì”.