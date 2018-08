Sono oltre un migliaio le persone che si sono radunate nel duomo di Pinerolo per i funerali di Andrea Vittone, 49 anni, di sua moglie Claudia Possetti di 48 anni e dei figli di lei Manuele e Camilla Bellasio, 16 e 12 anni, la famiglia distrutta nel crollo del ponte Morando. Ma il silenzio, nonostante la folla, è impressionante. I feretri sono arrivati accompagnati dalle sorelle di Claudia e Andrea e dal padre dei bambini, Marcello Bellasio. Quattro bare di legno scure, identiche.

Davanti alla chiesa ci sono decine di corone di fiori: i colleghi della Cmc di Cavour dove Andrea e Caludia lavoravano, la scuola di danza di Camilla, la squadra di calcio di Andrea, la città di Pinerolo – presente con il gonfalone e i rappresentanti delle istituzioni – e tanti parenti, colleghi e compagni di scuola. La piazza davanti al duomo di San Donato è stata chiusa per accogliere la gente e i quattro feretri al loro arrivo. La “Bike brike” di Bricherasio, la società ciclistica dove da un anno correva Manuele, è arrivata con la divisa della squadra dove il ragazzino era considerato una giovane promessa.

Pinerolo, rabbia e lacrime davanti alle quattro bare della famiglia distrutta

La gente ha cominciato ad affollare la chiesa molto prima dell’orario indicato per il funerale. “È una tragedia assurda, non si può morire perchè un ponte crolla all’improvviso”, dicevano in tanti mentre prendevano posto in chiesa. I parenti della famiglia di Pinerolo hanno rifiutato la cerimonia di Stato e non hanno partecipato ai funerali ufficiali a Genova. “Non vogliamo offrire l’occasione di una passerella politica sul nostro dolore” diceva ieri la sorella di Claudia Possetti. E’ stato il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, a celebrare i funerali: “Siamo radunati qui dal dolore. E proviamo tutti rabbia – ha detto Olivero – Siamo arrabbiati perché con tutta la tecnologia di cui dispone il mondo moderno, è crollato un ponte. E perché in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole vane”.

La sorella di Possetti, Egle, ha letto un breve messaggio dicendo tra l’altro: “Erano molto felici insieme. Non so come le nostre famiglie potranno superare questi momenti per riacquistare la vita ma ci proveremo per loro. Per quanto potremo, chiederemo chiarezza su questi fatti. Perchè nessuno debba più provare un dolore simile. Quanto ci mancheranno non è descrivibile ma il loro esistere non è stato invano. Grazie a tutti quelli che a Genova hanno lavorato, grazie alla polizia, ai vigili del fuoco, alla protezione civile. Abbiamo trovato persone con il cuore grande”.

Prima di arrivare nel duomo le quattro salme, partite questa mattina da Genova un’ora prima dell’inizio dei funerali di Stato, sono state portate a Venaria, dove vive la famiglia di Andrea, per una benedizione. “Sono stufo delle semplificazioni. Non si può pensare che quattro slogan risolvano l’Italia. Questa è una tragedia che si poteva evitare e ora bisogna aprire gli occhi sulle tante cose che minano la nostra sicurezza”, aveva detto ieri in un’intervista a Repubblica il vescovo di Pinerolo.