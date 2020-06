Fino a poco tempo fa la pillola abortiva in Umbria si poteva utilizzare a casa, ora solo in ospedale. Una decisione, quella della giunta guidata da Donatella Tesei, che sta scatenando diverse polemiche nella Regione.

La decisione

La Ru486 (Il nome del farmaco è Mifegyne) è arrivata in Italia nel 2009 dopo che l’Aifa (Agenzia italiana per il farmaco) ha dato il via libera alla commercializzazione in Italia. È un medicinale per dare alle donne un’opzione non chirurgica per l’interruzione della gravidanza nel pieno rispetto della legge 194. In passato la giunta guidata da Catiuscia Marini garantiva la possibilità di ricorrere a questo medicinale nella propria abitazione. Cosa che però Tesei ha bocciato, cambiando la delibera. Va ricordato che la legge 194 prevede che l’aborto debba essere effettuato in ospedale ma che le regioni sono libere di organizzarsi in modo differente.

rep



La Lega

Una decisione che ha subito ricevuto il plauso della Lega. Si è infatti detto soddisfatto il senatore del Carroccio, Simone Pillon, commissario della Lega di Perugia. “Da ora in poi – ha detto – gli interventi dovranno essere fatti in regime di ricovero ospedaliero, evitando che la donna sia di fatto lasciata completamente sola anche davanti a eventuali rischi”. Pieno sostegno alla scelta della giunta regionale anche da consiglieri regionali della Lega: Paola Fioroni, Francesca Peppucci, Stefano Pastorelli, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi, Valerio Mancini ed Eugenio Rondini. In una nota ricordano che “le direttive del ministero indicano la necessità dell’assunzione della pillola abortiva in regime di ricovero. Prendersi cura di una donna con una gravidanza difficile – concludono i consiglieri della Lega – non vuol dire affatto limitare i suoi diritti, ma significa sostenerla e aiutarla in uno dei momenti più traumatici della sua esistenza”. Positivo anche il giudizio, ma c’era da aspettarselo, Pillola abortiva solo in ospedale, terremoto in Umbria: la Lega esulta, la sinistra attacca

„dall’associazione Family Day dell’Umbria e dall’Associazione famiglie numerose.

rep



bbe interessarti: http://www.ternitoday.it/notizie-dall-umbria/pillola-abotiva-cambiano-regole-umbria-perugia-terni-scontro.html

L’opposizione

Scettica invece l’opposizione che attacca Tesei e che la considera responsabile di una decisione che riporta indietro le lancette della storia ai tempi in cui venivano negati i diritti delle donne. Lo sostengono in una nota i consiglieri regionali Tommaso Bori. Simona Meloni, Fabio Paparelli, Donatella Porzi e Michele Bettarelli (Pd), Thomas De Luca (M5S) e Vincenzo Bianconi (Misto). E’ un atto grave, spiegano, che renderà “ancor più difficile la vita delle donne e la loro autodeterminazione”.

rep



Potrebbe interessarti: http://www.ternitoday.it/notizie-dall-umbria/pillola-abotiva-cambiano-regole-umbria-perugia-terni-scontro.html







Fonte