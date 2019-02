(di Elvira Terranova) “Siamo preoccupatissimi per la recessione tecnica dell’Italia. Io, invece di ascoltare i loro comizi, leggo i dati. E i dati ci dicono che siamo al preludio di una recessione, il che significa meno sviluppo e meno occupazione, ma i due vicepremier sono troppo occupati a giocare al gatto e la volpe”. E’ la dura presa di posizione del vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, dopo gli ultimi dati Istat. “La prima misura da mettere in campo è il piano delle infrastrutture – dice Albanese in una intervista all’Adnkronos – Bisogna spendere subito i 30 miliardi di euro a disposizione, sarebbe una spinta al pil e alla crescita. E poi bisogna chiudere al più presto un accordo con l’Europa sulle infrastrutture transeuropee”.

