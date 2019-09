presentate al Parc des Expositions di Parigi, dove sono convenuti circa 40mila specialisti per seguire le centinaia di sessioni del congresso dell’European Society of Cardiology (Esc) che quest’anno si tiene in contemporanea con il World congress, il mondiale di cardiologia.

Noci, rischia meno infarto e ictus chi ne mangia due volte a settimana



Si chiama HUNT la ricerca condotta dall’equipe di Trine Moholdt dell’Università di scienza e tecnologia di Trondheim (Norvegia) che ha valutato la carenza per 22 anni nell’esercizio fisico, correlandolo poi alla morte per tutte le cause e per malattie cardiovascolari. Nell’analisi sono stati arruolati 23146 uomini e donne per i quali l’attività fisica è stata catalogata “inattiva”, “moderata” (meno di due ore a settimana) e “alta” (due o più ore settimanali). I dati sono stati collegati a info sui decessi fino al 2013. Il rischio di morte in ogni gruppo di attività fisica è stato confrontato con il gruppo di riferimento (coloro che hanno segnalato un alto livello di esercizio). E’ una delle notizieLa Moholdt chiarisce la quantità di attivita’ fisica a cui gli adulti dovrebbero dedicarsi per conservarsi in buona salute: 150 minuti a settimana di intensità moderata o 75 minuti a forte intensità, fisica aerobica. Poi pero’ aggiunge che bisognerebbe “fare le attività che piacciono per ottenere una maggiore quota di movimento nella vita quotidiana”. Qualche esempio? “Andare a piedi per negozi invece di utilizzare l’auto, scendere dalla metropolitana la fermata precedente a quella di destinazione e utilizzare le scale invece dell’ascensore. Raccomando a tutti di avere un po’ di fiatone almeno un paio di volte a settimana”.

Fanno bene, lo si sapeva. Adesso c’e’ un dato numerico, quello espresso dallo studio coordinato da Noushin Mohammadifard dell’Isfahan Cardiovascular Research Institute (Iran): il rischio di essere uccisi da una patologia acuta cardiovascolare e del 17% più basso grazie alle noci. Basta mangiarle due volte a settimana. Ma non di meno. “Le noci sono una buona fonte di grassi insaturi e contengono pochi grassi saturi – dice Mohammadifard – hanno anche proteine, minerali, vitamine, fibre, fitosteroli e polifenoli, utili alla salute del cuore. Gia’ erano state condotte ricerche europee e americane, per correlare le noci alla protezione cardiovascolare, poche quelle limitate al Mediterraneo orientale.”



Lo studio ha esaminato 5432 adulti dai 35 anni in su senza precedenti malattie cardiovascolari e selezionati casualmente nelle aree urbane e rurali delle contee di Isfahan, Arak e Najafabad. L’assunzione di noci, tra cui noci, mandorle, pistacchi, nocciole e semi è stata valutata nel 2001 con un questionario. Gli esiti specifici studiati sono stati la malattia coronarica, l’ictus, la malattia cardiovascolare, la morte per qualsiasi causa e la morte per malattia cardiovascolare.



Durante un follow-up mediano di 12 anni, ci sono stati 751 eventi cardiovascolari (594 cardiopatie coronariche e 157 ictus), 179 decessi cardiovascolari e 458 morti per tutte le cause. Le linee guida Esc elencano 30 grammi di noci non salate al giorno come una delle caratteristiche di una dieta sana, pur notando che la densità energetica delle noci è alta.



“Quelle fresche crude sono le più sane – conclude l’autore – perché i grassi insaturi possono ossidare nelle noci stantie, rendendole dannose”.





Rumore e inquinamento minacciano il cuore



Aria pulita per i polmoni e tranquillita’ acustica. C’entrano anche questi due fattori a proteggere il cuore dei pazienti affetti da sindromi coronarie croniche. Il dato è stato evidenziato per la prima volta nelle linee guida della Società europea di cardiologia appena pubblicate sull’European Heart Journal e sul sito.



Juhani Knuuti, presidente delle linee guida Task Force e direttore del Centro PET di Turku in Finlandia spiega: “L’inquinamento atmosferico e il rumore ambientale aumentano il rischio di infarto e ictus, per cui sono necessarie politiche e regolamenti per ridurre al minimo entrambi. I pazienti con sindromi coronariche croniche dovrebbero evitare le aree con forte congestione del traffico e possono prendere in considerazione l’uso di una maschera per il viso respiratore. I depuratori d’aria con filtri dell’aria a particolato ad alta efficienza possono essere utilizzati per ridurre l’inquinamento interno.”



Il documento pubblicato riguarda appunto le sindromi coronariche croniche ed è in sintonia con le precedenti. “Questo riflette il fatto che la cardiopatia ischemica può essere acuta o cronica ed entrambi sono condizioni dinamiche”, aggiunge William Wijns, professore in cardiologia interventistica al Lambe Institute for Medicina traslazionale di Galway in Irlanda.





Angioplastica, ok al trattamento completo e non solo alla coronaria chiusa



Il protocollo sta cambiando. Prima si impiantava uno stent solo nell’arteria occlusa (spesso causa dell’infarto), oggi gli esperti sono arrivati alla conclusione che e’ meglio intervenire con la rivascolarizzazione totale anche degli altri vasi. Lo dice lo studio internazionale COMPLETE, partendo dal dato che oltre il 50 per cento dei pazienti con infarto miocardico Stemi (elevazione del segmento ST dell’elettrocardiogramma) presenta una malattia coronarica multivasale. Vuol dire che oltre all’arteria bloccata che ha causato l’attacco di cuore (definita tecnicamente arteria colpevole), ci sono anche altre arterie coinvolte e quindi ristrette (chiamate non colpevoli).

Il dubbio della comunita’ scientifica e’ sempre stato sull’opportunita’ di effettuare l’angioplastica anche alle altre arterie ristrette, le cosiddette non colpevoli. “La questione se trattare regolarmente questi vasi o gestirli in modo conservativo con la sola terapia medica è un dilemma comune” commenta Shamir R. Mehta della Population Health Research Istituto, McMaster University, Hamilton, Canada.

Lo studio ha esaminato 4041 pazienti affetti da infarto Stemi e malattia coronarica multivaso arruolati in 140 centri di 31 paesi.

Conclude la Mehta: “COMPLETE, primo studio randomizzato, ha dimostrato che la rivascolarizzazione completa riduce gli eventi cardiovascolari maggiori rispetto al trattamento della sola lesione colpevole.







Anche gli ipertesi a rischio se non vaccinati per l’influenza



E’ cominciato il conto alla rovescia. Manca poco all’inizio della campagna vaccinale antinfluenzale e gia’ ripartono le polemiche. E se finora l’immunizzazione era raccomndata e precritta alle fasce a rischio, tra cui anziani e cardiopatici, da Parigi arriva la conferma: vanno vaccinati i soggetti ipertesi che cosi’ avrebbero una riduzione del 18% del rischio di morte durante l’epidemia influenzale. La ricerca portata a termine da Daniel Modin dell’Università di Copenaghen ha utilizzato registri sanitari danesi per identificare 608452 soggetti tra 18 e 100 anni con ipertensione durante nove stagioni influenzali consecutive (2007-2016). I ricercatori hanno determinato quanti pazienti avevano ricevuto un vaccino antinfluenzale prima di ogni stagione e li hanno seguti ogni anno, monitorando il numero dei deceduti. In particolare, hanno registrato la morte per tutte le cause, per qualsiasi causa cardiovascolare e per infarto o ictus. “Con questi risultati, sono convinto che tutti i pazienti con ipertensione arteriosa (maggiormente a rischio infarto e ictus) dovrebbero essere vaccinati contro l’influenza – osserva Daniel Modin – La vaccinazione è sicura, economica, prontamente disponibile e diminuisce l’infezione influenzale. Inoltre, il nostro studio suggerisce che potrebbe anche proteggere da infarti mortali e ictus, e morti per altre cause”.

Come un orologio, ma è un misuratore di pressione

Appetibile, smart e multifunzione. Si chiama HeartGuide ed è prodotto dalla Omron il primo sfigmomanometro da polso che sarà lanciato in Europa tra meno di due mesi. Presentato a Parigi, il minuscolo dispositivo è dotato, mimetizzato nel cinturino, di un minibracciale gonfiabile attraverso cui effettua la lettura dei valori pressori.

Il device, già approvato dall’Fda americana, funziona come i fratelli maggiori grazie alla tecnologia oscillometrica, che dà una rivelazione precisa e automatica della pressione arteriosa. Ma HeartGuide ha qualcosa in più: riesce a tenere sotto controllo la forma fisica impostando gli obiettivi desiderati, tra cui c’è anche quello di monitorare la qualità del sonno. Inoltre riesce a “leggere” tutte le variazioni di pressione che normalmente si succedono nell’arco della giornata. Infine, il materiale registrato viene archiviato sotto forma di dati dettagliati utili successivamente ad analizzare gli effetti dello stile di vita sul proprio cuore.