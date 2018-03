Pif: Caro Pd, perché non ti accordi col M5S?

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Non poteva che essere video l’appello di Pif al Pd. “Pare che non voglia sostenere il Movimento 5 Stelle – ragiona su Facebook il popolarissimo conduttore, attore e regista -. Ma prima delle elezioni erano gli stessi componenti del Partito Democratico a invitare a votare il Pd anche per non lasciare il Paese alla destra che è esattamente il pericolo che stiamo correndo ora”. “Il Movimento ha varie anime. C’è quella di Alessandro Di Battista, che mi sembra uno deluso dalla sinistra, Di Maio un moderato, non un estremista, ma c’è anche la Lombardi che si candida alla presidenza della regione Lazio con lo slogan: ‘Più turisti e meno immigrati’. A livello europeo si sono alleati con l’estrema destra, quindi, non è completamente campata in aria un’alleanza M5S-Lega“. Pif invita a non fare troppo gli schizzinosi, facendo notare al Pd che ha fatto “un governo con Angelino Alfano, con Denis Verdini e il Patto del Nazareno con Berlusconi per il bene del Paese e nella coalizione avete Pier Ferdinando Casini”. “E adesso fate storie per il Movimento 5 Stelle. Forse è arrivato il momento di mettere l’orgoglio da parte e ricordarvi in quali condizioni si trova questo Paese”, conclude.