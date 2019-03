Pietro Tartaglione è passato dalle parole ai fatti e dopo aver smascherato Andrea Damante, poco fa ha addirittura pubblicato lo screen dei messaggi offensivi che gli ha mandato.

“Il vero problema è che qualcuno dimentica che su questa terra siamo solo di passaggio e che voi non siete nessuno esattamente come noi. Quindi siate più umili e smettetela di avere queste manie di onnipotenza solo perché avete più follower degli altri perché non siete nessuno. Ricordatevi di chi eravate due anni fa come faccio io tutti i giorni. Smettete di avere queste manie di onnipotenza. Tu mi contatti? Mi dici: “Vieni qua, ti faccio vedere io“. Mi chiami “checca“. Ma tu si nu scem’ Damante, tu si solo nu scem, ma torna con i piedi per terra che non sei nessuno amico mio”.

E dopo questa (ribadisco che il tono usato dall’ex tronista in questi messaggi mi è familiare), eccomi che arrivo all’Andrea Damante Is Over Party.



Mi distraggo un attimo e Tartaglione mostra gli screen di Damante. Ma troppe gioie trash oggi, siamo davvero davvero sicuri che non sia uno scherzo? Perché io ci resterei malissimo.#uominiedonne — Paola. (@Iperborea_) 6 marzo 2019