Pietro Tartaglione ha sempre avuto il dente avvelenato con Giulia De Lellis (anche se ufficialmente non sappiamo il motivo) e qualche ora fa, dopo che l’esperta di tendenze ha confermato la fine della sua storia d’amore con Irama, ha commentato così su Instagram:

Frecciatina a cui Giulia De Lellis ha immediatamente risposto:

“Ecco pensa alle cose serie allora! (il riferimento è alla didascalia ‘Poco felice dicono #PrincipeDiPapà, ndr) Ascolta.. non mi piace fare questo, in privato non rispondi, non lo hai mai fatto. Preferisci così? Allora ti dico a te che sei nessuno come me che sono sempre stata in silenzio nonostante i vostri insulti, anche mentre ero nella casa. Stai diventando padre, pensa alle cose serie che non sembri neanche normale! Quando sono davanti a voi neanche mi guardate in faccia.. Hai avuto modo di parlare! I miei sentimenti non sono copertine. Se per voi è così non significa che lo sia per tutti sai, sei un disperato che ha bisogno di farsi credere distrutto e separato per comunicare in tv di aspettare un figlio. E vieni a dire a me questo? Tu non sai un caz*o. Basta giudicare è antico!!! Vivi, ama, pensa a te. NON SAI NULLA, TACI!! Ecco fate due copertine su questo così eh felice??!! Grazie”.