Fermi tutti, nella litigata tra Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione contro Andrea Damante e Giulia De Lellis è intervenuto NICOLA PANICO.



Il ragazzo è uscito dall’armadio e se l’è presa con Pietro perché ha pubblicato gli screen della conversazione avuta con Damante.

Nessuna parola invece per gli insulti omofobi che Andrea ha rivolto a Pietro.

Caro Nicola…



Per chi si fosse perso qualche puntata, ecco perché Nicola ce l’ha con Pietro…

Tutto è nato quando Pietro – commentando l’Affi Fella Gate – ha chiamato Nicola ‘vergogna per il genere maschile‘.

Panico ha scritto in privato al rivale e Tartaglione ha pubblicato gli screen.

“Nicola il camorrista vuole vedermi per risolvere i miei problemi. […] dopo un mese, che mi minaccia in questo modo. Comunque, caro Nicola, io purtroppo ho da fare, non è che non voglio vederti, mi farebbe anche piacere, ma ho veramente tante cose da fare, mi dispiace. Però, Nicola, una cosa te la voglio dire: dopo che hai fatto una figura di merda mondiale, sei andato a piangere a Uomini e Donne, a chiedere scusa, ma sempre una figura di merda hai fatto, vieni a dire a me ‘vediamoci, ti risolvo il problema’, e dai! Poi vuole farmi credere che questi video li ha visti adesso, dopo un mese, Nicola, fossi in te mi nasconderei, vediamoci in un posto dove non ti vede nessuno. Voglio apprezzare il coraggio in chiacchiere del buon Nicola. Ti ricordo che sono alto un 1,88 e peso 93 kg, fossi in te ci penserei un pochino. […] anche stasera ho regalato una manciata di followers al buon Nicola che evidentemente ne ha bisogno”.