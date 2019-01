Sembrava che tutto andasse bene tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i due stavano progettando il matrimonio e convivevano felici. A dicembre la ragazza è tornata dai genitori dicendo di voler passare le festività in famiglia. Adesso che le feste sono finite però l’ex tronista è rimasta a casa sua e ultimamente non si è più fatta vedere con il fidanzato.

I follower della coppia hanno iniziato a parlare di crisi e addirittura di rottura. Per questo motivo ieri sera è intervenuto Pietro Tartaglione, che in una serie di storie su Instagram ha confessato che effettivamente c’è qualcosa che non va e che lui e Rosa hanno interrotto la convivenza.

“Allora signori è da qualche giorno che sto ricevendo troppi messaggi di persone che giustamente mi chiedono cos’è successo tra me e Rosa. Mi chiedono perché abbiamo interrotto questa convivenza, se stiamo ancora insieme, e domande di questo tipo, tutte lecite, per carità. Io purtroppo non posso dirvi molto a riguardo. Quello che posso fare è chiedervi di avere ancora un po’ di pazienza perché prestissimo avrete tutte le risposte e saprete tutta la verità. È giustissimo che voi sappiate perché avete fatto parte di tutto questo e quindi siete i primi ad avere il diritto di sapere. Io vi chiedo solo questo, di avere ancora un po’ di pazienza e voi mando un bacio”.

Devo dire che ho apprezzato i video di Pietro, lui sa benissimo che deve molto, moltissimo ai follower e al gossip che ha reso celebri lui e la compagna. Per questo motivo (a differenza di molti altri personaggi di Uomini e Donne) ha evitato frasi come ‘io voglio la mia privacy’ o ‘non amo mettere in piazza la mia vita privata‘.

Insomma, bravo Tartaglione.

Pietro e Rosa hanno interrotto la convivenza 🤔🤔🤔 e fra qualche giorno scopriremo il motivo 🤦🏻‍♀️ — SVDW (@finoAAllafine) 18 gennaio 2019

Ma in che senso Pietro e Rosa si sono lasciati???? 😭😭😭😭 #uominiedonne — Enza 🐒🐼 (@Enza_TZN) 18 gennaio 2019