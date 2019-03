Pietro Tartaglione è tornato ad attaccare Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo un acceso scontro con la vulcanologa e il dj (che ha usato anche offese omofobe), Pietro questa volta ha dichiarato che secondo lui i due starebbero prendendo in giro i loro fan…



“Adesso mi auguro che il quadro della situazione vi sia chiaro. Perché c’è qualcuno di voi che quando si parla di quei due ha il cervello offuscato. Ragazzi miei, aprite gli occhi.

Adesso capisco il perché di una reazione così spropositata verso quella storia che ho fatto. C’è stata una reazione così perché avevano venduto l’esclusiva ad un giornale. Voi sapete meglio di me che queste sono paparazzate finte che vengono fatte per poi confezionare l’articoletto. Quindi loro ci tenevano che la notizia non uscisse prima dell’articolo. Così che la mia storia non intaccasse i loro piani. Alla fine è arrivata la copertina. Loro sapevano dell’articolo che stava uscendo.

Che si sposino e facciano figli, ma che non prendano in giro nessuno. Io vado in bestia per la presa in giro. Io e Rosa andiamo in tv è vero. Però non diciamo falsità, andiamo in tv a parlare di cose vere e belle, figli e matrimoni.

Imparate a distinguere quello che è vero, da quello che è fasullo.

Molti di quelli che bazzicano il mondo dello spettacolo pensano le stesse cose mie, ma hanno paura a mettersi contro chi ha 10 milioni di follower. Io avendo il mio lavoro non ho timori.”