Rosa Perrotta sull’Isola dei Famosi ci ha regalato qualche perla trash (è lei la stitica che ha defecato in mare grazie al clistere di Nadia Rinaldi), ma è il suo fidanzato Pietro Tartaglione il vero protagonista.

A distanza di un paio di giorni dalla litigata via Instagram con la mamma di Chiara Nasti, Pietro ha litigato anche con Karina Cascella, colpevole di aver etichettato la Perrotta come un’arrogante saccente.

«Quando il c..o brucia, la bocca sparla. Morta di fama».

Immediata la risposta di Karina, che non gliel’ha certo lasciata passare liscia:

«Certe persone decidono di fare un reality e devono essere consapevoli che possono piacere a qualcuno e ad altri no. Parenti, fidanzati, ecc devono essere consapevoli che ad alcuni i loro parenti, fidanzati possono piacere e ad altri no; non è che la tua fidanzata partecipa ad un reality e tutti devono dire che bella e brava».