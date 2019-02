“Un occhio nero? Ma no, per fortuna stavolta è andata bene, solo una striscia viola per un pugno. E’ andata peggio ai colleghi, a David Chierchini con una lesione alla gamba e al filmaker Sirio Timossi, finito in ospedale per i pugni ricevuti alla schiena”. Così Daniele Piervincenzi racconta all’AdnKronos l’aggressione subita da lui e dalla troupe di ‘Popolo Sovrano‘, il programma che andrà in onda su Rai2 a partire da domani. A differenza della testata, subita il 7 novembre 2017 a Ostia da Roberto Spada, stavolta Piervincenzi se l’è cavata con meno, tanto che nessuno se n’è accorto durante la conferenza stampa di ieri.

