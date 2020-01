“Le ragioni per cui è stato ucciso Piersanti Mattarella sono ancora attuali. Se siamo qui è perché la mafia quella guerra non l’ha vinta, le istituzioni hanno reagito abbattendo e sconfiggendo il braccio militare di Cosa nostra”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a margine della commemorazione dell’ex Presidente della Regione siciliana a Palermo.

E’ la prima volta che un ministro partecipa alla commemorazione. “Se la mafia non ha vinto però non ha neanche perso perché il suo potere di infiltrazione è ancora presente– dice – Il lavoro di Piersanti Mattarella deve essere completato: abbiamo bisogno di una Sicilia e di un Sud efficiente e formare una nuova classe dirigente che rompa le connivenze per cui Mattarella si è battuto”.

Fonte