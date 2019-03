Dopo Martina Sebastiani e Antonio Moriconi, anche Pierpaolo Pretelli si è messo a perculare Andrea Dal Corso.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha imitato Andrea.

Pretelli è tanto caruccio, ma a me sembra più l’imitazione di Berlusconi, che quella di Dal Corso.

Lo sfogo di Andrea Dal Corso.

“Non mi sarei aspettato di tornare sui social in questo modo, ma mi sento in dovere di dare delle spiegazioni. Non per darle a tutta Italia, ma per darle ad una sola persona. Vedo che stiamo superando il limite, vedo che si stanno intromettendo persone che non centrano nulla e ci tengo a farlo. Perché ho deciso di prendere una decisione così assurda agli occhi di molti? Io ho sempre provato delle emozioni per quella persona. Sono uno che in amore spesso è risultato essere plateale, però per una volta, arrivati alla fine, ho detto: “vuoi continuare a fare quello che hai sempre fatto?“. Cioè uscire con quello che tutti si aspettavano. Ho detto no, perché per provare sentimenti per una persona bisogna anche ricevere. Io per certi versi non ho ricevuto quello che mi avrebbe portato a provare dei sentimenti.

Dopo otto giorni, alla scelta, ho detto di essere sincero con lei e con la sua famiglia. E’ stato un ‘no’ che non significa “Teresa non mi piace“. Non è vero che sono innamorato, l’ho già detto anche a Terry. Però una sera ho dormito poco, ho preso un treno e sono andato da lei. Sono andato scoprendo che lei era da tutt’altra parte. Sono andato a parlarci e non era mia intenzione farlo con le telecamere, ma era anche l’unico modo per parlare con lei. Volevo dare delle spiegazioni a lei. Tutti state continuando ad insultarmi dicendomi che io voglio ripulirmi. Io non mi sento di aver sbagliato. Desidero conoscerla al di fuori del contesto che non me l’ha fatta conoscere al cento per cento.

Io ho conosciuto una persona e fin dall’inizio l’ho vista e ho percepito la sua profondità d’animo. Ma il vederci un giorno o due a settimana non mi ha portato ad innamorarmi. Penso realmente che Teresa sia una persona fantastica, però non sono riuscito a dire il si che tutti volevate perché i miei sentimenti non erano a tal punto. A quel punto me la vivo fuori. Ho fatto un percorso e sono arrivato lì in quella villa mettendo tutto nella bilancia, e ho preso una decisione che riprenderei perché in quel momento mi sentivo di fare questo.”