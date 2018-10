Pierpaolo Pretelli ed Elia Fongaro, i velini di Striscia la Notizia, non si sono parlati per due anni e mezzo.

A svelare questo retroscena è stato proprio Pierpaolo su Instagram, in seguito alle numerose richieste dei suoi follower. L’ex velino moro ha descritto Elia come un fratello, senza specificare i motivi del loro litigio che li ha portati ad allontanarsi l’uno dall’altro.

Se ora i due sono tornati ad essere amici è perché Elia ha fatto il primo passo, chiedendo a Pierpaolo un confronto (forse in previsione del GF Vip?). Ecco cosa ha scritto Pretelli su Instagram:

“In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di striscia la notizia ed attuale concorrente del GFVip (il biondo, che ora biondo non è) Elia Fongaro! Pare che nella casa abbiano notato il suo carattere come molto difficile! Con Elia ho condiviso forse i momenti più belli e spensierati della mia vita. Due caratteri totalmente diversi i nostri, forse per quel motivo si andava d’accordo i primi anni! Le prime impressioni erano di un ragazzo presuntuoso, egocentrico all’ennesima potenza e spocchioso! Mette questo muro solidissimo che lo rende insensibile e privo di emotività! Le persone che lo conoscevano mi dicevano tutti la stessa e identica cosa: “Ma che antipatico”. Io ho conosciuto ovviamente un Elia diverso, un Elia sensibile, empatico e pronto ad aiutarti quando avevi bisogno! Era diventato un fratello, con la F maiuscola”.