Piero Pelù a Sanremo 2020 con Gigante: il frontman dei Litfiba debutta al Festival con un brano dedicato al nipotino.

All’alba dei suoi 58 anni Piero Pelù si appresta a fare il suo debutto al Festival di Sanremo. Nonostante sia un concorrente piuttosto esperto, il rocker fiorentino parteciperà alla kermesse per la prima volta in gara.

Una decisione importante per mettere una ciliegina sulla torta di una carriera ricca di soddisfazioni sia nella sua storica band, i Litfiba, che da solista.

Piero Pelù: Gigante

La canzone scelta da Piero per la sua prima volta sanremese non è, come in molti si sarebbero potuti attendere, una canzone di critica alla società o alla politica italiana, che spesso è stata oggetto dei suoi strali nei suoi testi.

Si tratta invece di un omaggio al suo nipotino di tre anni. Insomma, il Pelù di Sanremo sarà proprio un dolce nonnino rock. Anche la veste musicale scelta per la sua prima volta al Festival è accattivante ma non cattiva: un brano pop rock con incursioni elettroniche, come nel suo stile da solista più recente.

Insomma, magari non sarà un pezzo che farà gridare al miracolo i suoi fan, ma di certo conquisterà facilmente il pubblico dell’Ariston, sempre molto attento alle vicende familiari dei concorrenti.



Piero Pelù

Piero Pelù a Sanremo

Per il frontman dei Litfiba si tratta della prima volta in gara sul palco dell’Ariston, ma non della sua prima volta in assoluto nella kermesse. Il suo debutto risale infatti al 2001, quando è stato presente come ospite speciale. Nell’occasione lanciò un appello contro l’uso delle mine antiuomo.

La sua seconda volta è invece molto più recente. Risale infatti al 2018, primo festival targato Claudio Baglioni. Anche stavolta Piero si limita a partecipare come ospite, in particolare per un omaggio a Lucio Battisti e Mogol insieme al direttore artistico, per una versione molto rock della splendida Il tempo di morire.

Ecco il video del suo ultimo singolo, Picnic all’inferno: