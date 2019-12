Spegne oggi ben 91 candeline Piero Angela. E per il compleanno si regala una nuova avventura, il debutto su RaiPlay per una versione inedita in dieci puntate di SuperQuark, SuperQuark+. “Siccome sono un giovane di 91 anni – spiega il divulgatore scientifico più amato d’Italia in un video pubblicato sull’account Twitter di SuperQuark -, il giorno stesso del mio compleanno partiamo per raggiungere un pubblico nuovo. La fruizione è diversa, non è un programma di quasi due ore dove ci si mette in poltrona per seguire: qui è una fruizione un po’ parcellizzata, da guardare sul telefonino. Abbiamo lanciato dei ‘bocconcini’, uno spezzatino che però avesse qualche coerenza. Dura soltanto 15 minuti, e in questi 15 minuti ci sono due miei interventi e, nel mezzo, nuovi divulgatori. E questa – racconta – è la novità: dei ragazzi, forse alcuni li conoscete perché hanno già il loro blog. Vedrete che sorpresa”.

