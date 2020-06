Pierluigi Diaco ieri a Io e Te ha risposto stizzito ad una sua ospite: “Se vuole condurre, signora, le do le chiavi in mano della trasmissione“. Una esternazione che il portale televisivo DavideMaggio.it ha etichettato come “anima fumantina di Diaco” con tanto di sonoro “calm down” finale, mentre su Twitter è stato letteralmente massacrato.

Il video pubblicato su Twitter è stato condiviso da molti utenti, tutti indignati per la risposta scortese del conduttore e lo sketch è finito sulle maggiori testate giornalistiche come ad esempio Il Fatto Quotidiano.

“Esemplificazione di atteggiamento passivo-aggressivo che detesto e la dimostrazione pratica che tanta piaggeria/sviolinate/convenevoli ai Vip di turno sono nient’altro che falsità costruite visto poi gli scatti isterici genuini” – ha scritto @Caustica_Mente – che ha poi aggiunto “E menomale che diceva di essere cambiato“.

Non da meno @Ri_Ghetto “Questo fa floppare ogni cosa che tocca, riuscirebbe a portare Sanremo al 23% se glielo affidassero ma continua comunque a stare su Rai 1. I misteri” o @Gif_Di_Tina “Ma lo abbiamo smascherato fin dai tempi dell’isola. Deve ringraziare una persona cui non si possono regalare le cravatte se sta lì“.

