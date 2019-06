Pierluigi Diaco due anni fa si è unito civilmente con il compagno Alessio Orsingher dopo due anni di convivenza e per la prima volta, oggi, il conduttore ne ha parlato con Mara Venier in diretta su Rai Uno.

L’occasione l’ha avuta nell’intervista-reciproca che ha realizzato con Mara Venier nel programma pomeridiano Io & Te, che conduce insieme a Valeria Graci e Sandra Milo.

“Ho fatto il solista per tantissimi anni, ho cominciato molto presto a fare questo mestiere, non avevo cultura e carattere per affrontare certe esperienze. Sono stato coraggioso, ma molto spericolato. Ho fatto tantissimi errori. Prima di lui (si riferisce a suo marito Alessio Orsingher, ndr) non onoravo seriamente i rapporti, ero concentrato su di me, sul mio fanatismo, sul mio piacere a tutti i costi. Per molti anni sono stato insicuro. Alessio mi ha cambiato la vita”.