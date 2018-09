Pomeriggio movimentato per Barbara d’Urso che – nel bel mezzo del talk iniziale – si è sentita attaccare direttamente da Pierluigi Diaco che ha messo in dubbio la credibilità delle sue trasmissioni.

Nel mirino dell’opinionista televisivo c’è finito l’incontro fra Bobby Solo e sua figlia Veronica Satti, a suo dire “pura narrazione televisiva e spettacolo”.

La conduttrice ha immediatamente replicato dandogli la sua parola d’onore:

Ma a poco è servito, dato che Pierluigi Diaco ha continuato a mettere in dubbio la credibilità della pace fra Bobby e Veronica.

Se Barbara d’Urso ha poi sbottato: “A me non interessa se non ci credi“, Veronica Satti ha deciso di rispondere tramite Instagram:

“Caro Diaco devi sempre essere così nichilista su ogni cosa, ricordo ancora le pesanti parole da bullo televisivo (mi auguro che qualcuno le ricordi non mi sento di ripeterle) che hai usato contro di me e altre giovani ragazze come me, stigmatizzando tutti i “figli di”, argomentando in maniera prevedibile e approssimativa. Mi hanno riportato che hai sentenziato nuovamente su di me e mio padre e di conseguenza hai detto implicitamente che quello che ha fatto @barbaracarmelitadurso non è servito o non sia vero. Non sapevo che anche tu fossi uno da luoghi comuni e quindi #intvètuttofinto . Ti invito comunque a lavorare sul positive mind c’è già tanta frustrazione in giro non portiamola anche in tv, passati due anni ho capito che se devo andare in tv voglio farlo per essere testimonzianza di qualcosa di risolto, tutti possiamo farcela, messaggi positivi parlando anche di lunghi calvari. Il mio mantra: BE KIND BE BRAVE A”.