Pierluigi Diaco sa come farsi voler bene e dopo aver bacchettato Vera Carbone e Patrizia Rossetti ‘colpevoli’ di aver portato in studio il loro smartphone, questa volta è andato contro Antonella Boralevi.

La scrittrice, ospite di Pierluigi Diaco nel suo show Io e Te, ha salutato il pubblico in studio ed il conduttore non prima di ricordare la sua ultima fatica letteraria.

“Ti ho portato questo, il mio romanzo“, ha detto la Boralevi a Diaco e – a domanda diretta del conduttore – “Ma vuoi regalarlo a me in privato o vuoi farlo vedere davanti le telecamere?“, ha risposto “Entrambe le cose“. Pierluigi a questo punto ha affondato la lama infilzando la sua ospite “Magari questo lo facciamo dopo perché forse è più di buon gusto!”, per poi aggiungere poco dopo: “Voglio dire alla Boralevi che io avevo già qui il suo libro, un conduttore si prepara sempre, quindi non c’era bisogno che tu lo portassi“.

Al momento – al contrario di Vera Carbone – Antonella Boralevi ha preferito non commentare oltre, bloccando sul nascere qualsiasi ipotetica polemica. Chissà se oltre al libro le squillava pure il telefonino…