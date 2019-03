Lezioni di cucina via Facebook da Leonardo Pieraccioni. Sulla sua pagina ufficiale l’attore e regista ha condiviso un simpatico video dal titolo ironico ‘Comunicazioni importanti’ in cui dispensa qualche dritta su come fare bella figura ai fornelli. “Ultimamente la televisione ci fa sentire inadeguati perché ci sono tantissimi programmi, dove ci fanno mangiare delle leccornie eccezionali” dice, rivolgendosi ai follower. “Se voi siete come me a disagio nel vedere” queste trasmissioni “vi posso rassicurare perché per fare da mangiare bene ci sono soltanto due ingredienti: uno per il salato e l’altro per il dolce”. “Per il primo si mette una sottiletta su qualsiasi cosa tu abbia fatto e diventa un piatto fantastico, mentre per il dolce una spatolata di Nutella“.

Fonte