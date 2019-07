Catherine Deneuve e Juliette Binoche per il film d’apertura ‘La Vérité’, Penélope Cruz nel nuovo film di Olivier Assayas ‘Wasp Network’, Scarlett Johansson in ‘Marriage Story’ di Noah Baumbach. E ancora Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler e Donald Sutherland nel cast di ‘Ad Astra’ di James Gray. Johnny Depp e Robert Pattinson per ‘Waiting for the barbarians’ del colombiano Ciro Guerra. L’iconica attrice cinese Gong Li per ‘Lan xin da ju yuan’ (‘Saturday fiction’) di Lou Ye. Joaquin Phoenix e Robert De Niro per il ‘Joker’ di Todd Phillips. Louis Garrel ed Emmanuelle Seigner per il ‘J’accuse’ di Roman Polanski. Meryl Streep, Antonio Banderas e Sharon Stone per il nuovo film di Steven Soderbergh ‘The laundromat’. Nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia, presentato oggi a Roma dal direttore Alberto barbera e dal presidente della Biennale Paolo Baratta, c’è una pioggia di star.

