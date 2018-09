In questo modo la Cerutti ha un po’ di “ossigeno” per avvicinarsi al 2019, anno per il quale sostiene di aver già incassato una ventina di commesse, e al tempo stesso non perde la professionalità dei suoi dipendenti. Loro, invece, evitano gli esuberi (che sarebbero stati tra gli 80 e i 100) e mantengono il posto di lavoro, pur tagliandosi l’orario. La riduzione non avrà lo stesso impatto per tutti: una ventina di montatori specializzati in trasferte all’estero continuerà a essere full time, mentre tutti gli altri avranno un calo di ore compreso tra il 5 e il 50 per cento, a seconda della mansione.

La Cerutti ha però garantito a tutti un minimo di mille euro netti al mese, anche nel caso in cui l’orario dovesse essere più breve del previsto. In più, l’accordo è temporaneo: tra sei mesi si l’impresa casalese dovrà trovare le condizioni per ripartire, perché i suoi addetti torneranno al full time.