Dopo Forza Italia e Lega, anche i 5 Stelle chiedono il referendum sull’autonomia del Piemonte. Nove mesi dopo il “sì” di Lombardia e Veneto, e a meno di un anno dalle elezioni regionali del 2019, i pentastellati dicono la loro sull’idea del Piemonte come regione autonoma. Uno dei cavalli di battaglia del Carroccio che almeno per il momento, in Piemonte, non ha prospettive di allenza con i 5 Stelle, che però con questa mossa strizzano l’occhio all’elettorato padano da sempre attento ai temi dell’autonomia e del separatismo.

“Su questo importante tema, su cui si sono già espressi i cittadini lombardi e veneti, per questo proponiamo un referendum con cui i piemontesi possano dire la loro democraticamente e senza l’interessata intermediazione dei partiti” suggerisce il consigliere grillino Giorgio Bertola in una nota diffusa dopo il dibattito in Consiglio regionale sul processo di autonomia avviato dall’amministrazione regionale sul modello dell’Emilia Romagna, ovvero senza referendum, ma attraverso una trattaiva con il governo per ottenere maggiori competenze e quindi maggiori risorse. “Lo strumento migliore sarebbe un referendum consultivo, che peraltro andrebbe nel frattempo disciplinato da un’adeguata normativa regionale” ammette Bertola, prendendo atto che servirebbe una legge per istituire lo strumento del referendum consultivo previsto dallo statuto della Regione, ma mai disciplinato da un regolamento.

Bertola si porta avanti e elenca le “regole” dell’auspicata consultazione: “Andrà garantita un’informazione imparziale su tutto il territorio in merito ad effetti e ricadute previste che potrebbero derivare dall’attribuzione di maggiore autonomia normativa e finanziaria alla Regione Piemonte così come previsto dall’articolo 116 della Costituzione italiana” spiega e questo “non dovrà far venir meno il principio di solidarietà previsto dalla Carta Costituzionale”.

Nel dibattito è intervenuto anche il vicepresidente della Regione Aldo Reschigna: “Tre mesi fa è stata approvata una delibera in questo senso, dopodiché è stato aperto un confronto con le associazioni sindacali e datoriali, le Università e i rappresentanti degli enti locali – spiega – Ci sono stati contributi scritti che hanno permesso di modificare la prima stesura con la nuova, che a settembre presenteremo in Consiglio regionale. Il presidente Chiamparino ha inviato una lettera alla ministra per gli Affari regionali, nella quale è stato indicato lo stato dell’arte della nostra procedura – chiarisce Reschigna – Non riteniamo che questo tema sia una moda, ma un’opportunità. Per questo dobbiamo lavorare nel solco dell’articolo 116, che parla di autonomia accresciuta o differenziata”.