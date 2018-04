Dieci sindaci piemontesi seguono l’esempio della collega di Torino Chiara Appendino e annunciano che registreranno i figli delle coppie omogenitoriali con i nomi di entrambe le madri o i padri. Si tratta dei primi cittadini di Piossasco, Collegno, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Chieri, Beinasco, Borgaro, Gassino e Caselette, tutti di centrosinistra o espressione diretta del Partito democratico. Un appello che parte dal Piemonte, ma che è rivolto ai primi cittadini di tutta Italia

L’appello era stato lanciato dal coordinatore del Torino Pride, Alessandro Battaglia, che nei mesi scorsi ha lavorato molto perché si arrivasse alla svolta a Torino, e condiviso dalla consigliera metropolitana del Pd, Maria Grazia Grippo. Il documento ha cominciato a circolare nei comuni della provincia grazie anche alla collaborazione della segreteria dem, guidata da Mimmo Carretta, e ha incontrato il favore di Roberta Avola Faraci (Piossasco), Francesco Casciano (Collegno), Pacifico Banchieri (Caselette), Paolo Cugini (Gassino), Claudio Gambino (Borgaro T.se), Claudio Martano (Chieri), Paolo Montagna (Moncalieri), Maurizio Piazza (Beinasco), Fabrizio Puppo (Settimo T.se), Giampiero Tolardo (Nichelino).

“Non possiamo che essere felici della decisione assunta dai 10 primi cittadini di mettersi a disposizione di tutte le coppie omogenitoriali che faranno richiesta di regolarizzare la loro posizione genitoriale – dicono dal Torino Pride – Le nostre battaglie di civiltà e uguaglianza non finiscono qui e chiediamo a tutte le sindache e a tutti i sindaci di fare capire al legislatore quanto alcune questioni siano da risolvere in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. La società è pronta”.

Ovviamente soddisfatta la consigliera Grippo: “Questa decisione di alcuni sindaci italiani di colmare con una assunzione di responsabilità un vuoto normativo nel quale lo Stato aveva lasciato precipitare singole cittadine e cittadini, insieme con i loro figli, era doverosa – dichiara l’esponente dem in Sala Rossa – Considero fondamentale che il caso di Torino e gli altri non restino isolati, soprattutto in questa delicata fase in cui alto è il rischio di ripercussioni di nuovo sulla pelle di quelle famiglie che un legislatore cinico ha creduto di poter ignorare, scaricando ogni decisione sui tribunali”.

Gli altri primi cittadini pentastellati piemontesi, oltre ad Appendino, si muovono invece in ordine sparso. Il sindaco di Venaria Reale, Roberto Falcone, che si dice disponibile: “Al momento però abbiamo il sistema informatico dell’anagrafe in revisione e se si presentasse qualcuno domani con questa richiesta non potremmo accoglierla” spiega. Il suo collega di San Mauro Torinese, Marco Bongiovanni, non ha ancora affrontato la questione mentre il primo cittadino di Pinerolo, Luca Salvai, è pronto ma attende un parere della sua maggioranza: “Mi sto interessando e vorrei accodarmi alla scelta di Appendino, che politicamente condivido – annuncia – Prima di dare l’ok però vorrei confrontarmi con i consiglieri comunali che mi sostengono per capire se la mia posizione sia condivisa da tutti”.

Il segretario metropolitano Pd, Mimmo Carretta, loda i sindaci che hanno aderito: “Li ringrazio e spero che l’appello contenuto nel documento diventi virale sul territorio

mostrando al Paese il carattere che contraddistingue i nostri amministratori locali nella tutela dei diritti delle persone”. Anche per rilanciare l’iniziativa domenica 6 maggio il Torino Pride ha organizzato la Festa delle famiglie: “L’appuntamento è dalle 11.30, in piazza Carlo Alberto per la più grande e felice festa che mai si sia vista – dicono dal coordinamento – per non dimenticare mai che i diritti dei bambini vengono prima di tutto”.