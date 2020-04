Da mercoledì prossimo, 8 aprile, mascherine obbligatorie per tutti gli addetti alla vendita, mentre vengono solo “raccomandate” a chi fa la spesa, a differenza di quento stabilito in Valle d’Aosta dove sono obbligatori anche i guanti. Lo prevedono le nuove norme decise dalla Regione Piemonte per il contenimento del coronavirus. Una seconda misura consentirà l’utilizzo di taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali, con tariffe precise.

In particolare, da mercoledì sarà obbligatorio per il personale addetto alla vendita, in negozi, mercati e supermercati, l’uso di dispositivi di protezione quali mascherina e guanti.Verrà invece raccomandato ai singoli cittadini che entreranno in un esercizio commerciale o accederanno ad aree mercatali di utilizzare la mascherina o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca.

Per quanto riguarda, invece, l’ utilizzo di taxi e autonoleggi per la consegna a domicilio di beni, spesa e medicinali, il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni anti-contagio. La tariffa per la consegna a domicilio avrà un tetto massimo di 7,50 euro per le consegne nel raggio di 2,5 chilometri, di 10 euro al massimo nell’ambito del medesimo Comune e di 15 euro al massimo nell’ambito di più Comuni. Non saranno consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzi.

Tra i chiarimenti invece si precisa la possibilità alle persone addette all’assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili, baby sitter e badanti, di poter svolgere la propria attività. Chi svolge mansioni di collaborazione domestica potrà continuare solo in presenza di esigenze comprovate.