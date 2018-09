Con il regista della serie tratta dal best seller di Elena Ferrante, Saverio Costanzo, hanno sfilato sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia Elisa Del Genio e Ludovica Nasti (che nei primi episodi della fiction interpretano Elena e Lila) e Margherita Mazzucco e Gaia Girace (che sono le protagoniste adolescenti negli episodi successivi). Acclamate anche Alba Rohrwacher, compagna del regista e coach delle giovani attrici nella megaproduzione Rai-Hbo-TimVision-Wildside-Fandango, e Kasia Smutniak, in passerella con il compagno produttore Domenico Procacci e la figlia Sophie avuta da Pietro Taricone. In sala per assistere alla proiezione ufficiale anche Paolo Sorrentino e Pif.