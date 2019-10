C’è anche l’imprenditore reggino Antonino Vadalà , già arrestato e poi rilasciato in Slovacchia nell’ambito delle indagini per l’omicidio del giornalista Jà n Kuciak e della sua fidanzata, tra gli imputati condannati dal Gup di Venezia all’esito del filone in abbreviato del processo “Picciotteria bis” sull’operatività nella Laguna veneta di una narcoassociazione con in testa soggetti provenienti dalla Calabria e, in particolare, dalla Locride. La notizia è stata pubblicata dalla Gazzetta del Sud e rilanciata dal massmediologo Klaus Davi che è anche consigliere comunale di San Luca.

