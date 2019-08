“Subire un calcio di rigore è diventata solo una questione di culo“. È perentorio il giudizio di Sandro Piccinini, decano dei telecronisti, dopo la raffica di decisioni arbitrali discutibili che hanno caratterizzato l’avvio del campionato di Serie A, tra il rigore assegnato a Mertens a Firenze e quello concesso al Cagliari contro il Brescia.

“Insomma, dopo aver studiato attentamente le novità del regolamento, dopo aver analizzato bene tutta la prima giornata e dopo aver valutato le attenuanti per arbitri e Var, ho capito che subire o non subire un calcio di rigore è diventata solo una questione di culo…” è la ‘sciabolata’ dell’ex voce di Mediaset in un tweet chiuso con l’hashtag ‘follia’.

