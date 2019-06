Picchiato e legato a un albero per un falso profilo social. Scattano le indagini dei Carabinieri di Casal di Principe (Caserta) per una presunta aggressione di cui sarebbe stato vittima un 31enne di Casapesenna. E’ stato lui stesso a pubblicizzare l’accaduto sui social dopo la denuncia presentata alla stazione della locale Benemerita e dopo essersi fatto refertare in ospedale. Il 31enne ha dichiarato che tre giovani, forse fratelli, lo avrebbero sequestrato nei pressi della sua abitazione sotto la minaccia della pistola, portato in un terreno nelle campagne di Villa Literno e con una corda al collo e con lo scotch lo avrebbero legato al tronco di un albero dalla testa ai piedi.

Fonte