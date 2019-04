Casapound, violenze e Vallerano. C’è un precedente inquietante che vede coinvolta la cittadina della Tuscia e alcuni esponenti dell’estrema destra di quel paese. Jacopo Polidori, consigliere comunale del paese in provincia di Viterbo, insieme al militante di estrema destra Luca Santini, a febbraio sono stati condannati entrambi a due anni e otto mesi ciascuno per aver picchiato un ragazzo di Vallerano in località Vignanello. Seguendo quanto riportato nella sentenza dal giudice Francesco Rigato, dai messaggi emergevano riscontri alle indagini sui due esponenti di Casapound e ulteriori riscontri venivano fuori dalle indagini sui dispositivi elettronici. Per il giudice il movente della aggressione di Vignanello era chiaramente “politico”. E’ la notte del 12 febbraio 2017 quando la vittima viene picchiata all’uscita da una pizzeria di Vignanello. “Non prendere in giro Casapound, fatti i cazzi tuoi”. A detta del giudice, sempre a leggere le motivazioni, “la condotta dei militanti di Casapound era certamente diretta a incutere timore nella vittima per costringerlo a non esprimere più le sue dissacranti valutazioni sul movimento politico in cui militano gli aggressori”.

