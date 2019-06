Violenze e soprusi si erano ripetuti negli anni. Anche durante la gravidanza e, successivamente, in presenza del figlio. Neppure la denuncia e il trasferimento con il piccolo in una comunità protetta erano riusciti ad allontanare quel compagno violento. Adesso per un 37enne di Partinico (Palermo) si sono spalancate le porte del carcere. La Polizia lo ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo. Deve rispondere di violenza, maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della compagna, compiuti spesso anche in presenza del loro figlio minore.

