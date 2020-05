“Dalle Rsa in pochi venivano mandati negli ospedali, ma abbiamo scoperto che in molti hanno fatto il percorso inverso: dagli ospedali alle Rsa”. E’ un passaggio del servizio che Piazzapulita manderà in onda nella puntata di stasera sul La7 nell’ambito dell’inchiesta sul caos RSA in Lombardia. Sulla vicenda, ora, sta indagando la magistratura. “Per liberare posti letto per pazienti Covid, le strutture ospedaliere hanno mandato alle case di riposo malati da tutti i reparti, senza controllare se si fossero anche loro infettati”, afferma la trasmissione in un’anticipazione, diffusa nei social, nella quale si fa riferimento a testimonianze e documenti.

