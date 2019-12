Liberarsi dalla “corruzione del cuore, che è il pericolo più grave”: è l’invito lanciato da Papa Francesco nella preghiera a Maria nel tradizionale omaggio all’Immacolata a piazza di Spagna. Papa Francesco sottolinea che “non è la stessa cosa essere peccatori ed essere corrotti: è ben diverso. Una cosa è cadere, ma poi, pentiti, rialzarsi con l’aiuto della misericordia di Dio. Altra cosa è la connivenza ipocrita col male, la corruzione del cuore, che fuori si mostra impeccabile, ma dentro è pieno di cattive intenzioni ed egoismi meschini”.

“La tua purezza limpida – dice Francesco nella preghiera rivolta alla Madonna – ci richiama alla sincerità, alla trasparenza, alla semplicità. Quanto bisogno abbiamo di essere liberati dalla corruzione del cuore, che è il pericolo più grave!”.

Il Papa ha poi rivolto una preghiera a Maria per affidarle coloro che hanno perso la speranza. “Oggi io ti affido tutti coloro che, in questa città e nel mondo intero – ha detto Papa Francesco nel tradizionale omaggio alla Madonna a Piazza di Spagna – , sono oppressi dalla sfiducia, dallo scoraggiamento a causa del peccato; quanti pensano che per loro non c’è più speranza, che le loro colpe sono troppe e troppo grandi, e che Dio non ha certo tempo da perdere con loro”.

Poi ha invitato ad affidarsi a Cristo perché “Lui, e Lui solo, spezza le catene del male, libera dalle dipendenze più accanite, scioglie dai legami più criminosi, intenerisce i cuori più induriti. E se questo avviene dentro le persone, come cambia il volto della città! Nei piccoli gesti e nelle grandi scelte, i circoli viziosi si fanno a poco a poco virtuosi, la qualità della vita diventa migliore e il clima sociale – ha concluso il Papa – più respirabile”.

Papa Francesco al suo arrivo in piazza di Spagna ha salutato la sindaca di Roma Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio e leader del Pd Nicola Zingaretti e il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis. Prima di arrivare a Piazza di Spagna, il Papa si era recato alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all’immagine della “Salus Populi Romani”.