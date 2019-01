Piatek manda in estasi San Siro e conduce il Milan in semifinale di Coppa Italia. Il centravanti, al suo debutto con la maglia rossonera, nel primo tempo firma una splendida doppietta contro il Napoli conquistando il cuore dei tifosi. L’ex genoano mette a segno due reti da bombe grazie anche alle maglie larghe della difesa partenopea. Gli 11 di Ancelotti hanno gestito bene il pallone ma in concretezza Milik non si è mai visto mentre Insigne è stato più attivo seppur impreciso nelle conclusioni. Il guizzo decisivo non c’è stato. Promossi i Diavoli, invece, sempre attenti in difesa, con un Bakayoko eccellente a protezione della retroguardia.

