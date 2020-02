E’ piantonato in ospedale al policlinico Gemelli di Roma, Vittorio Cecchi Gori, 78 anni, ex presidente della Fiorentina e produttore cinematografico condannato in via definitiva per il crac della Safin. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Roma per otto anni, cinque mesi e 26 giorni di reclusione. A Cecchi Gori sono contestati reati finanziari, tra cui una bancarotta fraudolenta. Questa mattina si era diffusa la voce che fosse stato portato in carcere a Rebibbia. Invece, per le sue precarie condizioni di salute si trova in ospedale da lunedì scorso, giorno in cui i giudici si sono pronunciati. Andrà in carcere non appena sarà dimesso dall’ospedale.

La sentenza della Cassazione ha chiuso una vicenda giudiziaria durata vent’anni. I guai della Safin Cinematografica si sono incrociati con quelli sportivi culminati con il fallimento della Fiorentina Calcio. Se si è arrivati a una pena residua da scontare in carcere pari a otto anni, cinque mesi e 26 giorni di reclusione è perché la condanna definitiva per la Safin (cinque anni e mezzo) ha determinato l’automatica revoca del condono (tre anni di indulto) legato alla sentenza del 2008 per il crac del club viola. Al vaglio dei giudici sono finiti anche i rapporti personali dell’imprenditore con l’ex compagna Valeria Marini e una ipotesi di corruzione elettorale in Sicilia.

Intanto al fianco di Cecchi Gori si è schierato il regista Giovanni Veronesi; “Vittorio Cecchi Gori è una persona malata. E bisogna avere un briciolo di accortezza prima di sbatterlo in carcere. Ci potrebbe anche rimanere. Da solo si è già punito nella sua vita. Per quanto riguarda la condanna per bancarotta fraudolenta io non so nulla nel merito ma credo sia pericoloso portarlo in carcere nelle sue condizioni”, ha detto il regista all’Adnkronos. E Christian de Sica ha detto: “Mi sono meravigliato a quel signore che ha ucciso quel ragazzo (riferito all’omicidio di Marco Vannini, ndr) hanno dato cinque anni e a Vittorio Cecchi Gori otto per bancarotta. Che poi Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia. E poi portare un carcere un povero vecchio malato è un po’ una follia”.





Fonte