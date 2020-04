Piacenza

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 – delle ore 11.42 e ad una profondità di tre km – è stata registrata dall’Ingv in provincia di. I comuni più vicini all’epicentro sono stati Cerignale, Ottone e Ferriere.

Già ieri sera, nella stessa zona del piacentino, alle ore 22.02, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato una scossa di magnitudo 3.5. La nuova scossa di terremoto ha fatto tremare l’Alta Valnure e l’Alta Valtrebbia, ma è stata avvertita fino in città allarmando molti cittadini.

“Uno spavento enorme. Una sensazione bruttissima, e già lo stato d’animo non è dei migliori. Si somma sconforto a sconforto”, le parole del sindaco del comune piacentino di Cerignale, uno dei territori più colpito dal coronavirus. La scossa, che non avrebbe fatto danni, ha trovato gran parte delle persone in casa “e ha fatto saltare per un qualche momento tutti i meccanismi. Io sono uscito con i pochi dipendenti, per forza di cose per un momento il virus è passato in secondo piano”.

Le segnalazioni sono arrivate da tutta la provincia di Piacenza (compresa Val D’Arda e Val Tidone), ma anche da quelle di Pavia e Parma e anche da diverse zone della Liguria. L’epicentro infatti dista dieci chilometri dal comune di Gorreto e 12 da Santo Stefano d’Aveto, nell’entroterra di levante.

“Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche” dice all’Ansa Rita Nicolini, direttrice dell’agenzia regionale di Protezione civile nell’Emilia-Romagna. Si tratta della seconda scossa in poche ore. “Breve, ma piuttosto intensa”, dice Nicolini che è in contatto con i tecnici.