Piacenza, quinto giorno di ricerche dei due scomparsi. "Massimo, pentiti e torna a casa"

SARIANO – Lavorano dall’alba, setacciano ogni punto, anche il più impervio fra queste colline del Piacentino. Ci sono vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, alpini. Ma a che gli amici di Elisa, che si sono organizzati in squadre volontarie per dare una mano. Da cinque giorni non si hanno notizie di Massimo Sebastiani, operaio di 45 anni, e Elisa Pomarelli, impiegata di 28. Il quinto giorno di ricerche è iniziato, in prefettura è previsto un vertice per capire come muoversi.

“Massimo, torna a casa, stiamo soffrendo. Si penta, se ha fatto qualcosa, e torni a casa”, è l’appello che Dante Sebastiani, il padre, lancia a suo figlio come riporta il quotidiano La Libertà. Si cerca, fra l’altro, il presunto bunker di cui l’uomo avrebbe parlato in passato, un nascondiglio fra i boschi che frequentava estate e inverno.

Massimo e Elisa sono stati visti l’ultima volta insieme domenica a pranzo al ristorante “Il Lupo” di Ciriano di Carpaneto. Di lei non si è saputo più nulla. Poi l’uomo è stato visto da solo poco prima delle 15 mentre faceva rifornimento. È andato da un amico, al bar, a cena con un’altra donna. Infine ha parcheggiato la sua auto davanti casa e, verso mezzanotte, si è incamminato a piedi su una strada provinciale verso Sariano.

Gli inquirenti scavano nel rapporto fra i due. Erano spesso insieme, si conoscevano da almeno tre anni. Per Elisa, ha detto più volte chi la conosce bene, Massimo era un amico. Per il 45enne c’era molto di più.







Fonte