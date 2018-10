“Prima regola del Fight club: non parlate mai del Fight club”. Ecco, a Piacenza ormai è evidente che sappiano benissimo che cosa è un Fight club: ormai da tre week end consecutivi, infatti, gruppi di ragazzini si danno appuntamento nel centro storico per prendersi furiosamente a cazzotti: ben sessantatré ragazzi sono stati identificati solo sabato scorso, sei sono stati portati in caserma.

È che la prima regola enunciata nel romanzo di Chuck Palahniuk qui sembra proprio non aver attecchito. Anzi, a Piacenza del Fight club se ne parla, eccome. E viene addirittura pubblicizzato online: il tam tam dei raduni è infatti diffuso con diversi giorni di anticipo sui social network, così da rendere ancora più carico l’evento. Si affrontano un centinaio di ragazzi, molti i minorenni. Ma non c’entra la politica, né la fede calcistica, né qualsiasi altro credo. Si confrontano, si sfidano, si picchiano per il solo gusto di farlo.

A volte – come nel caso dell’ultima megarissa dello scorso fine settimana – pare ci fosse all’origine qualche like di troppo sul profilo Instagram di un’amica. Più che altro un pretesto per poter menare le mani. Quello che conta è che al raduno la tensione salga, tra insulti e minacce, fino a che cominciano gli spintoni. Poi iniziano a partire i primi cazzotti, e ci si trova nella versione tutta padana e adolescenziale del Fight Club. Ma non per questo meno pericolosa.

Certo, molti si limitano soltanto a guardare i coetanei e fanno il tifo. Lo fanno con crudeltà tutta infantile, in un clima di violenza impressionante, inaspettato per un branco di imberbi. Nei filmati che girano sulla Rete – perché molti addirittura ne filmano i combattimenti, che poi rimbalzano sui social – si sentono in sottofondo voci stridule, da ragazzino di 12 anni, gridare ” Ammazzalo! ” , ” Spaccagli il c.. o! ” , mentre due giovanissimi, circondati dal pubblico di coetanei ( che non fa niente per fermarli e li aizza) si prendono a pugni larghi come quelli delle risse tra camionisti di una volta. Molti si limitano a tifare, ma nella bolgia ci sono anche quelli che i pugni li danno. E quelli che li prendono, naturalmente. In un video diffuso online dal sito del quotidiano Libertà, due poco più che bambini si confrontano come sul ring, con la guardia alta. Il più grande dei due fa partire un destro che colpisce l’avversario, esile, che traballa, centrato in pieno volto: la testa gli fa un violento scatto indietro, come quella dei pugili quando incassano un colpo. Ma poi recupera l’equilibrio, e il combattimento continua. Fino a quando?

Polizia e carabinieri però non si sono fatti trovare impreparati, scongiurando con controlli a tappeto che la situazione potesse degenerare o portare a conseguenze più serie. Il questore Pietro Ostuni lancia un appello ai giovani e alle loro famiglie perché le risse del sabato si interrompano subito. “Non andateci. Ragazzi, dovete sapere che dopo i 14 anni si è imputabili penalmente e che anche soltanto da spettatori si può essere coinvolti. Rivolgo lo stesso invito anche ai genitori, a prestare la massima attenzione a quello che i figli fanno o dicono, soprattutto per evitare che possano farsi male. Finora abbiamo evitato il peggio con tutte le forze dell’ordine impegnate sul territorio: ma il mio invito è a non andare a quei raduni, anche solo per guardare”.

Il questore Ostuni ricorda infatti ai tanti giovanissimi spettatori che filmano e poi rilanciano le risse sui social, finendo così per fare da fattore moltiplicatore degli scontri, che non è facile sfuggire alla legge, anche quando ci si crede protetti da un account anonimo: “La Rete non è una lavagna, dove quel che si è fatto può poi essere cancellato per sempre. Ogni scritta, anche se proviene da un anonimo, lascia un segno sulla Rete, a cui è possibile risalire. Certo, servono magari più tempo e accertamenti tecnici specifici, ma nessuno è immune” . “Di tutto quello che ci si scambia su internet – conclude il questore – , dai messaggi ai video, rimane sempre una traccia e nessuno può ritenersi al sicuro dai nostri controlli. Ragazzi, la vera forza è quella del pensiero e del confronto. Usare la forza fisica vuol dire soltanto essere dei deboli”.