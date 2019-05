Una donna è stata trovata morta poco fa all’interno della sua abitazione a Borgonovo, in provincia di Piacenza, in circostanze misteriose, e non è escluso che possa essere stata uccisa. Il suo cadavere, che presenterebbe lesioni da taglio, è stato trovato dai vigili del fuoco e dai carabinieri che sono entrati nel suo appartamento. La donna sarebbe morta da almeno un giorno.

La vittima viveva insieme al marito e ai figli che al momento non sono reperibili e che i carabinieri stanno cercando di rintracciare. Sul posto sono al lavoro i militari del nucleo investigazioni scientifiche che hanno interdetto tutta la zona all’esterno dell’abitazione e stanno effettuando i rilievi, mentre altri carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei vicini.