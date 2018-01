Roma – Eric Schmidt ha annunciato un importante cambiamento nella sua lunga carriera di manager hi-tech, un passo che segna l’abbandono della carica di presidente esecutivo di Alphabet e il passaggio a questioni meno dipendenti dalla gestione aziendale. E probabilmente molto più importanti per il genere umano nel suo complesso.

Schmidt pone quindi termine a un percorso professionale che lo ha visto, negli ultimi 17 anni, rivestire prima i panni di amministratore delegato (CEO) e poi quelli di Presidente Esecutivo. Prima ancora di Google, Schmidt era passato per i colossi della “vecchia generazione” tecnologica come Sun, Novell, Bell Labs e persino Xerox PARC.

After ten years as CEO and seven as Executive Chairman, I can’t wait to dive into the latest in science, technology, and philanthropy. I look forward to working with Larry and Sergey on our future here at Alphabet. https://t.co/nVnZqMEHoI

