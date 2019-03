“L’obiettivo della Fondazione Pfizer è supportare e collaborare con enti ed istituzioni per progetti che investano su temi di salute, in particolare informazione e prevenzione. Questo progetto, ‘Sano chi sa‘, è un ottimo esempio di collaborazione tra privato e pubblico ed ha investito una parte importante della popolazione che sono i giovani, anzi giovanissimi”. Lo ha detto all’Adnkronos Barbara Capaccetti, presidente della Fondazione Pfizer a margine della conferenza stampa della presentazione del progetto ‘Sano chi Sa’, promosso dalla Fondazione insieme alla Regine Lazio e rivolto agli studenti delle scuole medie. La Fondazione Pfizer, costituita nel febbraio 2002, è un’entità indipendente e autonoma, capace di contribuire alla crescita della cultura e della conoscenza scientifica in Italia.

