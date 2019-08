Saranno i primi concerti da Direttore Principale dei Berliner Philharmoniker quelli di Kirill Petrenko domani e il 24 agosto alla Philharmonie (il 23) e alla Porta di Brandeburgo (il 24, ad ingresso libero). Il tradizionale concerto del 23 agosto, in collaborazione con la Deutsche Bank, sarà dunque seguito da un altro appuntamento all’aperto di fronte alla Porta di Brandeburgo per celebrare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino e per permettere a tutti i berlinesi di dare il benvenuto al nuovo direttore principale. Per entrambi i concerti il programma prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 9 di L. v. Beethoven e questo sarà anche il primo appuntamento delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del compositore nel 2020.

Fonte