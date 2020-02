È stata lanciata online una petizione per raccogliere firme al fine di far suonare gli AC/DC al prossimo Super Bowl.

L’ex cantante dei Twisted Sister, Dee Snider, ha aggiunto il proprio sostegno a una petizione che cerca di far esibire gli AC/DC al Super Bowl. La richiesta è emersa sul sito Change.org nel mese di febbraio. Lo show del 2020 – andato in onda nella prima settimana di febbraio – ha visto esibirsi le superstar Jennifer Lopez e Shakira.

Durante il concerto televisivo, quest’ultima cantante ha mostrato il suo talento, sia con la chitarra che con la batteria. Ma – certamente – non poteva raggiungere la potenza metallica che hanno in mente i quasi 2000 firmatari che vorrebbero gli AC/DC al prossimo appuntamento in TV.

“È passato un po’ di tempo da quando abbiamo suonato del metal vero durante l’intervallo del Super Bowl”, sottolinea la firmataria Gina Dilecce nella descrizione della petizione.

“Non fraintendetemi, tutti gli artisti hanno fatto un ottimo lavoro e dovrebbero suonare nello spettacolo, ma tutti abbiamo bisogno di una svolta“, aggiunge.

Ecco cosa si legge, inoltre, nella petizione lanciata su Change.org:

“È il momento del rock and roll! E chi meglio di AC / DC potrebbero farlo?! Stanno tornando insieme, realizzando un nuovo album e forse in tournée di nuovo. Questo sarebbe perfetto! Unitevi, teste di metallo e fate accadere tutto ciò“.

La richiesta dei fan sarà presa in considerazione?



ACDC, Dee Snider appoggia la petizione e si rivolge alla NFL

La petizione, che ha raccolto poco più di 1500 firme al momento della stesura, ha catturato l’attenzione del frontman dei Twisted Sister, Dee Snider, che ha pubblicato un video su Instagram diretto al commissario della NFL, Roger Goodell.

“Ci sono molte band degne di questo stadio e molte band che hanno venduto centinaia di milioni di dischi, ma l’unica band che penso abbia un tale fascino crossover per così tante persone, in tutti i generi, sono gli AC/DC”, ha detto Dee.

