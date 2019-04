di Silvia Mancinelli

“Mi sento responsabile io dell’assenza di umanità dimostrata da mio figlio, anche solo per aver condiviso un video girato da altri. In casa viviamo male, non dormiamo. ‘Perché?’ mi chiedo, ‘dove ho sbagliato?’“. A parlare all’AdnKronos è la mamma di uno dei ragazzini il cui nome compare nell’inchiesta sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il 66enne bullizzato dalla baby gang. Un adolescente che, finito nel frullatore di investigatori e inquirenti, si è chiuso in camera e non esce. Ha compiuto 17 anni da poco, il ponte e le feste lo hanno graziato almeno dal rimettere piede a scuola perché, come assicurano i genitori, non avrebbe sopportato lo sguardo dei compagni, delle professoresse, la ripresa della vita normale come nulla fosse.

Fonte