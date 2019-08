Nonostante il divieto di ingresso e balneazione per i cani in spiaggia, che vige a Pesaro e nei comuni limitrofi, un uomo si è fatto il bagno con il proprio animale. La scena non è passata inosservata ai vicini di ombrellone, che hanno avvisato i vigili. Arrivati sul luogo hanno dovuto far rispettare la legge elevando una contravvenzione al proprietario del cane di 1.032 euro.

Un’altra sanzione, meno pesante, è stata comminata a un altro bagnante che camminava sulla spiaggia con il proprio fido. Infatti i cani non possono accedere al litorale per tutta l’estate, anche se al guinzaglio o con la museruola.





