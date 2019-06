Tre settimane fa Giulia Salemi ha annunciato la fine della sua storia con Francesco Monte. Adesso un’amica dell’ex gieffina ha rilasciato al settimanale Nuovo delle dichiarazioni davvero forti contro Monte.

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’immagine di cattivo ragazzo che si era creato sull’Isola dei Famosi dopo lo scandalo del canna-gate. E Giulia era la ragazza giusta. Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci. Giulia sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà. Francesco ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto che non lo faceva lei, l’ha fatto lui, senza un motivo reale”.

Per adesso Monte non ha replicato a queste accuse. Onestamente questa rottura non mi ha affatto stupito, visto il rapporto che i due avevano all’interno del GF Vip non ho mai pensato che potessero durare fuori dalla casa.

“Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima l’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… E’ così che finiscono gli amori.

Tutto è cominciato in maniera così forte e carica di tensioni nella bolla di un reality, ma io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso… senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare…. sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà… Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine… Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute. Fissi il soffitto in solitudine e le tue domande non cercano neanche più risposta. Senti freddo, un vuoto dentro.

Ma poi ti vengono in mente tutte le persone che ti vogliono bene e percepisci di nuovo il calore e pensi che devi rialzarti per loro, asciugare le lacrime e andare avanti e auto convincerti che per un po’ forse continuerà a urlare il suo nome dentro il tuo cuore, ma alla fine la ferita si cicatrizzerà”.

La vita ci mette davanti a delle sfide quotidiane, e a volte anche se fa male, è dura, è difficile, bisogna trovare la forza e la grinta di combattere e di rialzarsi sia per se stessi sia per le persone che abbiamo al nostro fianco. Io questa volta ho avuto voi che siete la mia famiglia e che mi avete dato tanto amore e tanto sostegno in questi giorni e mi avete fatto tornare in parte il sorriso. Ad oggi ho bisogno di tornare a prendere in mano la mia vita e il mio lavoro da ragazza normale di 26 anni. Non si può scappare dai problemi né tantomeno dalle responsabilità. Io vi ringrazio per tutto e vi prometto che tornerò la vostra Giulia Power!”